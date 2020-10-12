تعليم تبوك يودع مخصصات النشاط لمدارس المنطقة بأكثر من مليوني ريال

تبوك - فايز السميري:

بمتابعة من المدير ⁧‫العام للتعليم بمنطقة تبوك‬⁩ إبراهيم بن حسين العُمري أودعت اليوم إدارة الشؤون المالية مخصصات الميزانية التشغيلية، لمدارس المنطقة.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المخصصات تشمل بندي المستلزمات التعليمية والرياضة (النشاط) وذلك لجميع مدارس المنطقة، بمبلغ ( ٢،٤٨٤،٦٦٥) مليونان وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال.