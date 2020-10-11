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أمانة الاحساء .. استعدادات استباقية لـ ” موسم الامطار “

أمانة الاحساء .. استعدادات استباقية لـ ” موسم الامطار “
http://almnatiq.net/?p=911508
الأحساء - المناطق

تواصل أمانة الاحساء تنفيذ خططها الاستعدادية لـ ” موسم الامطار ” للعام الحالي 1442هـ ، بالتزامن مع تعزيز جهود التعاون الموحد والتنسيق التكاملي فيمابين قطاعات اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع طوارئ السيول والامطار.
وأوضح أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان الأمانة تقوم وبصفة موسمية بإعداد الخطط الاستباقية لاستقبال موسم الأمطار ، بالإضافة الى تدعيم الجهود والطاقات البشرية والفنية والخدمية للعمل على مدار الساعة لإنهاء ما تُخلفه الحالة المطرية من تجمعات للمياه في المناطق الغير مخدومة بشبكة تصريف السيول والأمطار “حسب درجات الأولوية في الأهمية” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى في مراحل زمنية وكذلك مباشرة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين لمنصات تواصل الأمانة .
وأشار الملحم الى ان الأمانة عملت على (تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات وإبقائها بحاله جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق،القيام بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار البالغ عددها 22 محطة لتصريف السيول والأمطار ، تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عمل المضخات، استبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزه لمرور مياه الأمطار من خلالها ، تجهيز المعدات والآليات الخاصة للموسم ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار ، حصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات ليتم تأمين كافة التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهام فرق العمل في مواجهة السيول والامطار، تكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل اثناء هطول الامطار على مدار الساعة ) .
وأضاف الملحم .. في حين قامت الأمانة بتأهيل الجسور والأنفاق ومراقبتها بشكل دوري، وإزالة أي عوائق او بقايا توجد على سطح الطريق تؤثر على سلامة العابرين أثناء هطول الأمطار، مع الاخذ في الاعتبار بوضع خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

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