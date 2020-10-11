أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة و”أداء”

المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بدور المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” في قياس مؤشرات أداء الجهات الحكومية، وأهمية ذلك في تحقيق أداء حكومي متميز.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة “أداء” المهندس راشد بن عبدالله القعود، حيث جرى توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة.

واطلع سموه على أعمال وأهداف المركز ولوحة مؤشرات منصة وطني، التي تمكن من الاطلاع على بيانات تطبيق وطني والتي بدورها تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين جودة الأداء بفاعلية.