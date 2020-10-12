أمير جازان يتسلم تقريرا عن جهود ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم تقريراً عن جهود و أعمال ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان خلال عام منذ افتتاحه

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة ، مدير مركز الجمعية بالمنطقة علي بن محمد معتبي .

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير المركز عن ما تضمنه التقرير من خدمات ومبادرات لذوي الإعاقة ، مستعرضاً البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية عبر نخبة من المختصين في مجال الإعاقة.

ونوه مدير مركز الجمعية، بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تلقاها الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مؤكداً أن الجمعية تعمل على مواصلة التعريف برسالتها نحو المجتمع من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية المختلفة.

واشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، بما تضمنه التقرير من فعاليات وبرامج تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، موجها سموه ، بتطبيق مبادرة “جديرون” التي يعمل على تطبيقها المركز بالتعاون مع القطاع الخاص وفق منظومة الاستثمار الاجتماعي حيث تعتبر هذه المبادرة إحدى المبادرات التي باركها سموه نهاية منتصف العام الماضي ، مؤكداً سموه على أهمية رعاية هذه الشريحة من الأبناء, وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لهم, وتأهيل المستفيدين من برامج الجمعية لخدمة المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه .

وثمن سموه الدور الفعال للجمعية في تسخير كل الجهود والإمكانيات لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.