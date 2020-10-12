أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي ويدشن الهوية الجديدة لغرفة تبوك

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي .واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لغرفة تبوك 2019 م والذي اشتمل على أنشطة غرفة تبوك خلال الفترة الماضية كما استمع سموه لشرح عن فكرة تطوير ارض غرفة تبوك لعمل مشروع تجاري استثماري والذي يضم بوليفارد متكامل يشمل على إنشاء فندق خمس نجوم يخدم المنطقة ورجال الاعمال وبارك سموه انطلاقة هذا المشروع موجها بسرعة البدء في تنفيذه كما دشن سموه الهوية الجديدة لغرفة تبوك والتي تأتي انسجاما مع التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة ورؤية المملكة 2030

مبينا سموه ان دور الغرفة مهم في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة مع أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 ودعم شباب وشابات الاعمال والمشروعات الريادية مؤكدا سموه ان الدعم السخي والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لقطاع الأعمال ساهمت في نمو القطاع الاقتصادي بالمملكة.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته الدائمة والمستمرة ودعمه المتواصل لجميع اعمال الغرفة لخدمة المنطقة و رجال الأعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها وامكانيتها.