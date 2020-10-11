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أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

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أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
http://almnatiq.net/?p=911544
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.

ورحب سموه به , متمنياً له كل التوفيق والسداد في خدمة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة , وتحدث قائلاً : يحق لنا أن نفخر بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “عراب التاريخ” ، الذي دعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ليكون مرجعية وطنيه متميزة تقوم بدورها التوثيقي دعماً لما يحتاجه الباحثين والمؤرخين.

 

وبين أهمية الشأن التاريخي وتقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال والمعززة للهوية الوطنية ، منوهاً بالدعم السخي غير المحدود من القيادة الرشيدة للمركز وأعماله ، وللقطاع الوثائقي في المملكة.

 

واستعرض الدكتور التميمي من جانبه ، برامج المركز المتنوعة في تحقيق أهداف الخدمات والمشتركات التاريخية والمعرفية والوثائق والمحفوظات في المملكة ، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة.

 

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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