احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8544.94 نقطة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
منطقة القصيم
 أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الموريتاني محمد ببانه
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي ويدشن الهوية الجديدة لغرفة تبوك
منطقة تبوك
 أمير جازان يتسلم تقريرا عن جهود ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة
منطقة جازان
 انطلاق مجموعة القيم (V20) لتوفير حلول مبنية على القيم ورفعها لقادة الدول
أبرز المواد
 أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة و”أداء”
منطقة نجران
 إخطار ملاحي.. اليونان تحذّر تركيا : إياكم ومياهنا الإقليمية
أبرز المواد
 منصّات “سكني” الرقمية تشهد زيادة في أعداد خدماتها لتسهيل التملك
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. استعدادات استباقية لـ ” موسم الامطار “
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يودع مخصصات النشاط لمدارس المنطقة بأكثر من مليوني ريال
منطقة تبوك
 غدا.. انطلاق رحلة البحث عن الموهوبين واكتشافهم في السعودية
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8544.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8544.94 نقطة

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أمير القصيم يلتقي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

منطقة القصيم
أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الموريتاني محمد ببانه

أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام الموريتاني محمد ببانه

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي ويدشن الهوية الجديدة لغرفة تبوك

أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي ويدشن الهوية الجديدة لغرفة تبوك

منطقة تبوك

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8544.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8544.94 نقطة
http://almnatiq.net/?p=911547
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8544.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.35%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.

روابط ذات صلة

انطلاق مجموعة القيم (V20) لتوفير حلول مبنية على القيم ورفعها لقادة الدول

انطلاق مجموعة القيم (V20) لتوفير حلول مبنية على القيم ورفعها لقادة الدول
إخطار ملاحي.. اليونان تحذّر تركيا : إياكم ومياهنا الإقليمية

إخطار ملاحي.. اليونان تحذّر تركيا : إياكم ومياهنا الإقليمية
منصّات “سكني” الرقمية تشهد زيادة في أعداد خدماتها لتسهيل التملك

منصّات “سكني” الرقمية تشهد زيادة في أعداد خدماتها لتسهيل التملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*