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“الصحة”: تسجيل (509) حالات تعافٍ جديدة واستمرار رصد حالات إصابة في عدة مناطق

“الصحة”: تسجيل (509) حالات تعافٍ جديدة واستمرار رصد حالات إصابة في عدة مناطق

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“الصحة”: تسجيل (509) حالات تعافٍ جديدة واستمرار رصد حالات إصابة في عدة مناطق

“الصحة”: تسجيل (509) حالات تعافٍ جديدة واستمرار رصد حالات إصابة في عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=911550
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (348) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (339615) حالة، من بينها (8708) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (842) حالة حرجة، كما سجلت (509) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (325839) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (348) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%, والبالغين 85%، وكبار السن 4% ، فيما بلغ عدد الوفيات (5068) حالة وذلك بإضافة (25) حالة وفاة جديدة “يرحمهم الله جميعاً” لافتةً النظر إلى إجراء (45703) فحوصات مخبرية جديدة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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