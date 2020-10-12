برعاية أمير الشرقية .. منتدى المرأة الاقتصادي ينعقد في نوفمبر

الدمام - فهد المريخي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال فعاليات النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2020 تحت عنوان “تمكين وطموح”،

حيث تجري الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو امير المنطقة الشرقية مؤكدا بانها تمثل الدعم الكبير لمبادرات قطاع الاعمال النسائي في المنطقة ومشيرا الى حرص سموه على دعم برامج وانشطة الغرفة الموجهة لهذا القطاع.

وأوضح الخالدي بان المنتدى يأتي في وقت واصلت المرأة فيه تسجيل النجاحات في ميدان العمل، عقب الثقة والدعم الذي وجدته من القيادة الرشيدة الامر الذي ساهم في زيادة مشاركتها في التنمية الوطنية.

من جهتها قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح بأن غرفة الشرقية سعت من خلال انشاء مركز سيدات الاعمال ان يكون اطاراً تعمل الغرفة من خلاله على حل وازالة المعوقات المختلفة التي تواجه المشروعات الاقتصادية لسيدات الاعمال وليكون المركز اداة في تعبئة وحشد جهود سيدات الاعمال وذلك بتفعيل دور المركز في تنظيم منتديات اقتصادية تعزز هذه المسيرة اسهاماً في تطوير اقتصاديات المنطقة، وفي رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المزيد من المكاسب التنموية.

وأشارت الرماح الى ان المنتدى عبر مسؤولين ومختصين ومختصات محاور بارزة أهمها: تقدير القيادة الرشيدة لأهمية ودور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وخطط تمكينها، والسيدات في المناصب القيادية ومجالس الإدارة، وبرنامج جودة الحياة 2020 واثاره الاقتصادية على المرأة.

من جهتها قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي بان المنتدى عُقد على مدار خمس سنوات ناقش من خلالها اهم الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على تمكين المرأة الاقتصادي، حيث بحث في نسخه السابقة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وشراكة المرأة في التنمية كونها ضرورة وطنية واجتماعية ،وتمكينها الاقتصادي سواء في الشركات العائلية او من خلال منظمات وجمعيات سيدات الاعمال بالإضافة الى مناقشة اهم المعوقات التشريعية والاجتماعية، ونحن اليوم في نسخته السادسة نسعى لمناقشة تقدير القيادة الكريمة لأهمية دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وخِطط تمكينها من خلال تعزيز تواجدها في المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها في قطاعات الاستثمار المتنوعة والتي تحقق برامج رؤية المملكة 2030 وتثري الاقتصاد الوطني.