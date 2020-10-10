أمانة المدينة المنورة ونزاهة ينظمان ورشة عمل بعنوان ” نزاهة تنمية مستدامة”

المناطق - المدينة المنورة

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم الاثنين 25/2/1442هـ بمقر المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة ورشة عمل تحت عنوان “نزاهة تنمية مستدامة” والتي تستهدف رؤساء البلديات وعدداً من مسؤولي الأمانة.

وتهدف الورشة لتأكيد جهود الدولة في مكافحة الفساد والحد من الفساد المالي والإداري، ودون الإخلال بأعمال الجهات الحكومية التي تتطلب مرونة إدارية وتسهيلات إجرائية، بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى التوعية بآثار الفساد على المجتمع، والاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030. والتوعية بالأنظمة والقواعد ذات الصلة بمكافحة الفساد، والتي من أبرزها مدونة قواعد السلوك الوظيفي، واخلاقيات الوظيفة. كما تطرقت الورشة إلى تبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة في سبيل الحد من مخاطر الفساد، وتبديد المال العام وإهداره، أو إساءة استخدامه.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و”نزاهة” وذلك تنفيذاً لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد .