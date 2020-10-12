نائب أمير الشرقية يؤكد دور مبادرات المسؤولية المجتمعية في تحسين المشهد الحضري وتحفيز الإبداع

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً بالأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، للاطلاع على تفاصيل مبادرة “مجسم وطن” التي أطلقتها الفوزان لخدمة المجتمع.

ونوه سموه بما رسمته القيادة الرشيدة –يحفظها الله- من مستهدفات لتطوير المشهد العام في المدن السعودية، وربط ذلك بالموروث الثقافي والحضاري، وترسيخ الرموز الوطنية بشكل إبداعي، وإيجاد مجسمات تضفي لمسة جمالية للمدن، وتعزز التنافسية في تطوير الميادين والأنفاق والمواقع العامة.

واطلع سموه على عرضٍ مرئي عن جائزة مجسم وطن، والمراحل التي مرت بها، والرؤية المستقبلية، متمنياً سموه للقائمين على المبادرة التوفيق.

من جهته قدم عبدالله الفوزان، باسمه وباسم الفوزان لخدمة المجتمع، الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لجائزة “مجسم وطن” التي انطلقت لتكون بصمة في اليوم الوطني للمملكة، وتجسد الوحدة الوطنية، والانتماء للوطن، وتثري ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة، مبيناً أن المسابقة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الميادين، ومواقع المشي والأماكن العامة، والأنفاق والجسور، موضحاً أن هناك شروط فنية وتصميمة لكل مسار، والمشاركة متاحة للراغبين من مواطنين ومقيمين.