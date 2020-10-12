أمير القصيم يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي , والوفد المرافق معه خلال زيارتهم للمنطقة .

واستمع خلال اللقاء لشرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ومناطق انتشارها، ودور القوات في ضبط المخالفين وحماية ثروات الوطن البيئية.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية مثل هذه القطاعات الأمنية للحفاظ على الحياة الفطرية والبيئية وتنميتها، مبدياً استعداد الإمارة والجهات الحكومية المعنية دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة ، مشيداً بما تقدمه القوات الخاصة للأمن البيئي من جهود متميزة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب البيئي.

فيما أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته لجميع أعمال قوات الأمن البيئي بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.