أمير منطقة جازان يكلف الدكتور البناوي وكيلا مساعدا للشؤون التنموية بإمارة المنطقة

جازان - فضة عطيف

صدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بتكليف الدكتور عيسى بن يحي البناوي وكيلا مساعدا للشؤون التنموية بإمارة منطقة جازان.

من جانبه رفع وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للتنمية الدكتور عيسى البناوي ، خالص شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان -حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلا مساعدا للشؤون التنموية لإمارة منطقة جازان ، والتي ستكون بأذن الله ، حافزاً لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الحكيمة ، وبمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة تنمويا وفقا لرؤية المملكة 2030 ، داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر حفظهم الله