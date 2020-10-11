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الأمير تركي بن طلال يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز فرص التوظيف بين أبناء عسير

الأمير تركي بن طلال يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز فرص التوظيف بين أبناء عسير

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التقى مدير عام "هدف" وعدد من قيادات الصندوق ..

الأمير تركي بن طلال يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز فرص التوظيف بين أبناء عسير

الأمير تركي بن طلال يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز فرص التوظيف بين أبناء عسير
http://almnatiq.net/?p=911590
المناطق - أبها

نوه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بالجهود السخية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
وأكد أمير منطقة عسير خلال لقاءه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، على تقديم كافة أوجه الدعم، في سبيل إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج تدريب وتأهيل تنعكس على إتاحة فرص توظيفهم دعماً لخطط ومستهدفات التوطين المناطقي، وترفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، تحقيقاً لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة ــ يحفظها الله ـــ.
وقدم الجعويني خلال اللقاء عرضاً لسموه، عن دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والاستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها، وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة.
واستعرض مدير عام “هدف”، مرتكزات التوجه الجديد للصندوق من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية، مع أهمية اشراكها في برامج تدريب وتأهيل نوعية، لتطوير مهاراتها وقدرتها المهنية والمعرفية، بما يضمن استقرارها وظيفياً وينعكس على أداء وانتاجية وأعمال المنشأة، بالإضافة إلى الموائمة بين مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، والعمل على مراجعة مخرجات برامج التدريب والتأهيل والتوظيف واستحداث برامج أخرى لرفع المستوى المهاري والتنافسي للقوى العاملة الوطنية، وقياس الأثر النهائي من الخدمات المقدمة، من خلال الاستقرار الوظيفي، والاستدامة، والأثر على الاقتصاد الوطني.

 

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