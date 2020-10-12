الأمير تركي بن طلال يوجه بإعادة تشكيل لجنة الرقية الشرعية والطب الشعبي في عسير

المناطق - أبها

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بإمارة المنطقة، بعد رصد عدداً من التجاوزات صدر على إثرها إيقاف 15 راقيًا بالمنطقة، وأخذ التعهدات على آخرين بتلافي الملاحظات مستقبلاً.

ومن جانبه شدد رئيس اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بعسير الدكتور حجر بن سالم العماري على الإلتزام بضوابط الرقية الشرعية الواردة في الأوامر السامية الكريمة والتي تتكون من سبعة ضوابط يجب الإلتزام بها والمتمثلة في منع غير السعوديين من مزاولة الرقية والطب الشعبي، ومنع كل من يثبت تعاملهم بالسحر والشعوذة والكهانة وإحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى تلافي أي أذى ينتج عن الرقية، ومنع الإعلانات الخاصة بالرقاة، إلى جانب شرط مرافقة أحد محارم الراقي له عند رقية النساء وعدم لمسهن مهما دعت الحاجة، وحفظ القرآن وتوفر الصلاح في مزاول المهنة، وأن يكون الراقي سليماً من أي مرض معدٍ.

وأكد العماري أن اللجنة ستقوم بالمتابعة المستمرة للرقاة في المنطقة والعرض لسمو الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- بالتجاوزات المرصودة، مبينًا أن كل محافظة يوجد بها لجنة ميدانية للرقية الشرعية ترفع بتوصياتها للجنة المركزية بالإمارة من خلال المحافظ.