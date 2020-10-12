نيوم تعلن عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج “سبارك”

المناطق - الرياض

أعلنت نيوم اليوم، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج “سبارك” الهادف لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين الشباب، حيث يعد “سبارك” ثمرة التعاون بين شركة نيوم وأكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وامتدت رحلة “سبارك” للتدريب على مدار 6 أسابيع؛ لتكون آخر محطاتها مسابقة ريادية بين المشاركين الأكثر ابتكاراً.

كما جرى تتويج 5 فائزين في المسابقة وهم: يارا غوث مطورة مشروع نسيج ماركت الذي يعد منصه تربط أصحاب الحرف ببعضهم البعض، ومهرة الأحمري مبتكرة SyaraTech، وهو تطبيق يسهل عملية استئجار المركبات من أقرب مزود للخدمة، وعبدالعزيز العبداللطيف مبتكر Tinka، وهي خدمة مقدمة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في تحليل بياناتهم ودراسة عملائهم لتطوير خدماتهم المقدمة، وأمل قطاني مطورة Scolio Tech، وهو تطبيق يساعد مرضى العمود الفقري لتشخيص حالاتهم وربطهم بالأطباء لتنفيذ الاستشارات، ودانه البراك مبتكرة SupUp، وهي خدمة تمكن الموردين ومقدمي الخدمات في إعداد مستحقاتهم وتقديمها بشكل سلس وسهل.

وحصل كل من الفائزين الخمسة على شهادة سبارك الذهبية من أكاديمية مسك، إلى جانب جائزة نقدية من نيوم ومساحة مكتبية من “منشآت”.

ويمثل إعلان الفائزين بجوائز مسابقة “سبارك” ختام المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال، حيث وفر البرنامج للمشاركين تدريباً مخصصاً وإرشاداً مكثفاً صمم بأعلى المعايير لتعلم كيفية تأسيس علاماتهم التجارية وبناء إستراتيجية أعمال فعالة، إلى جانب تقديم مشاريع مبتكرة بشكل احترافي لإقناع وجذب المستثمرين ضمن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من الخبراء في مجال رواد الأعمال.

ومن بين 150 مشاركاً من الرياديات الواعدين، تأهل 10 منهم إلى النهائيات لتقديم مشاريعهم إلى المستثمرين بأسلوب “شارك تانك”، حيث منحت لجنة التحكيم المؤلفة من 4 حكام، كل مشارك في النهائيات، 15 دقيقة لتقديم المشروع المقترح، وجرى اختيار 5 مشاركين؛ ليكونوا الفائزين في النسخة الأولى من البرنامج، وتركزت أفكار الفائزين على مشاريع التقنية العالية والابتكار الذي يمنح قيمة مضافة للمستهلكين والأسواق.

وبعد نجاح النسخة الأولى من “سبارك”، تستعد نيوم وشركاؤها حالياً لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، والمقرر إقامته بين 16-22 نوفمبر المقبل، ويعد هذا دليلاً على اهتمام نيوم بفئة الشباب، وهي الفئة التي يعوّل عليها لقيادة المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وسوف تمهد النسخة الثانية من “سبارك” الطريق أمام مزيد من الشباب السعودي لاستكشاف آفاق جديدة في مجال ريادة الأعمال.

وتهدف شركة نيوم من خلال برنامج سبارك، إلى دعم توجه المملكة ورؤية 2030 لتحفيز ورعاية رواد الأعمال الشباب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.