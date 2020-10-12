“وزير الصناعة” يزور عددا من الشركات بالجبيل الصناعية

المناطق - الرياض

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف , العديد من الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، وقف خلالها على تجهيزات المدينة والخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي، كما التقى عدداً من مسؤولي هذه المصانع والعاملين فيها.

وبدأت جولة معاليه بزيارة لشركة صدارة للكميائيات الذي يمثل مشروعها تحدياً غير مسبوق، إذ يُعدّ أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، ويتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً , كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي) ويبلغ عدد العاملين فيها 3600 نسبة السعودة فيها 71%.

كما زار معاليه شركة ساتورب التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 460 ألف برميل يومياً وهي تعدّ أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة، واستمع معاليه لشرح مفصل عن الشركة ومنتجاتها وخططها المستقبلية ، وودرها الرئيس في دعم الصناعة التحويلية، حيث كان لها تأثير إيجابي وفعال في الصناعات البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية .

وتصنع شركة ساتورب مواد لقيم بتروكيماوية متنوعة، مثل البروبيلين والبنزين وغاز البترول المسال والكبريت والبارازايلين. كما برزت ساتورب كمركز رئيسي لانتاج وقود السيارات (الجازولين) والديزل المطلوبين للسوق المحلية.

كما قام معالي وزير الصناعة بزيارة لشركة سابك التي تسهم في دعم الصناعة بتقنيات حديثة ومنتجات مبتكرة، كما اطلع معاليه على عرض تعريفي عن شركة كيان السعودية ومنتجاتها وأبرز خططها التطويرية , إذ بدأت مزاولة نشاطها الصناعي في عام 2011 ، كما يعتبر مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من أكبر المجمعات في العالم ويقع في مدينة الجبيل الصناعية وهي رائدة في مجال إنتاج الكيماويات، والبوليمرات والمنتجات المتخصصة.

عقب ذلك قام معاليه بزيارة لشركة التصنيع الوطنية واستمع لشرح مفصل عن مسيرة الشركة خلال السنوات الماضية وخططها المستقبلية في المجال الصناعي ، كما تضمنت الزيارة جولة على المصنع.

ولدى الشركة مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.

وهي واحدة من أكبر الشركات الصناعية والبتروكيماوية السعودية ومن أكبر المستثمرين الدوليين في مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ، وتتميز “التصنيع” الآن بقدر كبير من الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تضيف القيمة لمنتجات الشركة حول العالم.

واختتمت زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مدينة الجبيل الصناعية بزيارة لمصنع المعجل لأكياس التعبئة، وهو أقدم مصنع لصناعات البلاستيك في مدينة الجبيل الصناعية ويلبي تنامي الطلب المتزايد في السوق لأكياس البولي بروبيلين المنسوجة، كما اطلع معاليه على القدرة التشغيلية للمصنع من خلال جولة داخل أرجاء المصنع، فيما زار القسم النسائي في المصنع وشاهد أعمال الفتيات في خياطة أكياس البلاستيك لزيادة متانتها.

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تحتضن العديد من الصناعات وتتمثل في الصناعات الأساسية والثانوية والخفيفة بالإضافة إلى المساندة ويقدر عددها 418 صناعة وبرأس مال يقدر 472.41 مليار ريال ويبلغ عدد العاملين فيها 89,065 عامل.