“10” برامج وفعاليات في مراكز ودور الموارد البشرية بالرياض

المناطق - الرياض

نفذت المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الاسبوعين الماضية العديد من البرامج والعروض المرئية التثقيفية والمطبوعات التوعوية للمستفيدين والموظفات بالتزامن مع بعض الأيام العالمية والمناسبات.

اولى هذه البرامج كانت في مركز تأهيل الإناث بالملز بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي ويوم المعلم ،فيما نظمت دار رعاية المسنات ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد وتأهيل الاناث بالقدس مجموعة أخرى من البرامج بمناسبة يوم المعلم والزهايمر بالإضافة الى تنفيذ ثلاثة برامج توعوية في مركز تأهيل الإناث بالخرج ووحدة الحماية الاجتماعية بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

تأتي هذه البرامج التوعوية كجزء من البرامج الداخلية التي تنظمها المراكز والدور طوال العام للمشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والاجتماعية والدينية بهدف توعية وتثقيف مستفيديها والفريق العامل معهم.