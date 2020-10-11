تواصل إمارة منطقة حائل, حملة تحسين المنظور البصري للمواقع البرية شمال مدينة حائل التي تستمر 45 يومياً.
وشملت أعمال الحملة الميدانية تحسين المنظور البصري لمساحة تزيد عن 79 ألف متر مربع, كما تم إزالة مخلفات لمباني وتجهيزات لمخيمات عشوائية سابقة تزيد عن 9700 طن وتسوية 270 موقع مخيمات عشوائية سابقة وإعادة المواقع لطبيعتها ولازالت الأعمال متواصلة لتشمل بقية المواقع
تواصل أعمال تحسين المشهد البصري للمواقع البرية شمال حائل
تواصل إمارة منطقة حائل, حملة تحسين المنظور البصري للمواقع البرية شمال مدينة حائل التي تستمر 45 يومياً.
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