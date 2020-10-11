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‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬

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تواصل أعمال تحسين المشهد البصري للمواقع البرية ‏شمال ‏حائل

تواصل أعمال تحسين المشهد البصري للمواقع البرية ‏شمال ‏حائل
http://almnatiq.net/?p=911646

تواصل إمارة منطقة حائل, ‏حملة ‏تحسين المنظور البصري ‏للمواقع البرية شمال مدينة حائل التي تستمر ‏‏45 يومياً.‏
وشملت أعمال الحملة الميدانية تحسين المنظور البصري لمساحة تزيد ‏عن 79 ألف متر ‏مربع, كما تم إزالة مخلفات لمباني وتجهيزات لمخيمات ‏عشوائية سابقة تزيد عن 9700 طن وتسوية 270 موقع ‏مخيمات ‏عشوائية سابقة وإعادة المواقع لطبيعتها ولازالت الأعمال متواصلة لتشمل ‏بقية المواقع ‏ ‏

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