جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا

المناطق - وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لا يجب اعتبار حصول بلاده على لقاح ناجع ضد فيروس كورونا المستجد أمرا مضمونا رغم وجود مؤشرات تبعث على الأمل.

وقال جونسون في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام البرلمان البريطاني: “هناك مؤشرات تبعث على أمل كبير نابعة من الاختبارات التي تجريها جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا… لكن مرض SARS ظهر منذ 18 عاما ولا يوجد لدينا حتى الآن لقاح ضده”.

وتابع: “لا أريد تخييب أحد لكن يجب علينا البقاء واقعيين في ما يخص هذا الموضوع، هناك حظوظ جيدة لحصولنا على لقاح، لكن لا يمكن اعتبار ذلك أمرا مضمونا”.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” الذي أودت جائحته بحياة أكثر من مليون شخص.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا يطوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وأطلق عليه اسم “سبوتنيك V” تيمنا بأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.