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الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس

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الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس

الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس
http://almnatiq.net/?p=911655
المناطق - الدمام

انتظم المدافع الإستوني كارول ميتس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم الاثنين، والتي استأنفها النواخذة بتدريب على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمواجهة مضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وأقيم التدريب الصباحي في أحد الأندية الصحية بالدمام بهدف تقوية العضلات، فيما تركز التدريب المسائي على الجانب الفني تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، ونظم لاعبو الاتفاق قبل بداية التدريب ممراً لاستقبال الوافد الجديد المدافع الإستوني كارول ميتس، فيما اشتمل التدريب بعد الإحماء والدوران حول الملعب على إجراء اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على نصف الملعب.
وفي نفس السياق ابتدأ لاعب وسط الاتفاق سعد السلولي برنامجه اللياقي مع المعد البدني بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ألمت به في وقت سابق.

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