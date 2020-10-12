احدث الأخبار

الرئيس اليمني لغريفثس: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم
أبرز المواد
 الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس
الرياضة
 جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا
أبرز المواد
 تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مجدداً.. مقتل 45 جندياً في كاراباخ
أبرز المواد
 تواصل أعمال تحسين المشهد البصري للمواقع البرية ‏شمال ‏حائل
منطقة حائل
 غانا تقسو على قطر في تركيا
أبرز المواد
 رقم مخيف.. الأمم المتحدة تكشف تكلفة “التغير المناخي”
أبرز المواد
 “الجمارك” تدعو الشركات المتخصصة للتقديم على تأهيل تطوير التطبيقات الآلية للأعمال الجمركية
أبرز المواد
 “10” برامج وفعاليات في مراكز ودور الموارد البشرية بالرياض
أبرز المواد
 غداً.. انطلاق منتدى القيم الدينية السابع لـ مجموعة العشرين 2020 في الرياض
أبرز المواد
 “وزير الصناعة” يزور عددا من الشركات بالجبيل الصناعية
أبرز المواد
 المعلمي: نؤكد أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية بالشرق الأوسط
أبرز المواد
الرئيس اليمني لغريفثس: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم

الرئيس اليمني لغريفثس: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم

أبرز المواد
الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس

الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بتدريب على فترتين وانتظام ميتس

الرياضة
جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا

جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا

أبرز المواد
تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مجدداً.. مقتل 45 جندياً في كاراباخ

تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مجدداً.. مقتل 45 جندياً في كاراباخ

أبرز المواد

الرئيس اليمني لغريفثس: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم

الرئيس اليمني لغريفثس: الحوثيون لم ينفذوا بنود ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=911659
المناطق - وكالات

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الاثنين، للمبعوث الأممي مارتن غريفثس، دعمه لعمله للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث.

وقال خلال استقباله غريفثس، إن النتائج منذ اتفاق ستوكهولم تشير لعدم اكتراث الحوثيين لتنفيذ بنوده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف “نتطلع الى عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الاعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسة وتخلق الإحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى”، مؤكدا تطلعه إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني وأكدت عليه المرجعيات الإقليمية والدولية.

وتابع الرئيس اليمني قائلاً: “موقف بلادنا الدائم نحو السلام باعتباره خيارنا ونهج شعبنا التواق للأمن والاستقرار والوئام”، لافتاً إلى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، والتي للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميليشيات الانقلابية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها، وتعمل بكل وضوح على نقل التجربة الإيرانية لليمن والتي لن يقبل بها شعبنا اليمني ولن يرتضيها مطلقاً مهما كلف ذلك الأمر من تضحيات”.

من جانبه، قال المبعوث الأممي: “المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمن جهود الرئيس في هذا الإطار”، مؤكدا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شأنه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.

روابط ذات صلة

جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا

جونسون: لا نضمن الحصول على لقاح ضد كورونا
تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مجدداً.. مقتل 45 جندياً في كاراباخ

تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان مجدداً.. مقتل 45 جندياً في كاراباخ
غانا تقسو على قطر في تركيا

غانا تقسو على قطر في تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*