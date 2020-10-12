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 ‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬
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‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬

‫تعليم مكّة المكرمة تُكرم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس المنطقة‬
http://almnatiq.net/?p=911665
المناطق - واس

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم الطلاب الفائزين في أندية الشعر بمدارس مكة التي رعتها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف .
وأثنى المدير العام على ما حققه الطلاب الفائزون في هذه المسابقة الذين فازوا وحازوا هذه المراكز راجياً لهم دوام التوفيق مؤكِّدًا أنّ هذا التكريم ليس للتكريم فقط وإنما يتعدى إلى توطين هذا الفن في مدارسنا ولفت الانتباه إليه والعمل على تنميته وتطويره .
وثمّن الدكتور الزائدي لجامعة الطائف هذه المبادرة النوعية في الاهتمام بالشعر العربي وتوطينه في مدارسنا كنوادٍ تقوم على رعاية هذه المواهب وتنميتها وربطها بلغتها الأم وتُحيي هذا الفن الأصيل الذي تميز به العرب .
وأضاف الزائدي أن المدرسة حاضنة تربوية لا تُعنى فقط بالتعليم وإنما تقوم على تنمية المواهب وصقلها وتنميتها ويأتي هذا النشاط الثقافي امتداداً لرعاية وزارة التعليم بأبنائنا الطلاب في العمل على الكشف على مواهبهم وتقديم الأنشطة التعليمية والتربوية التي تُنمّي هذه المواهب وتُنمي هذه المهارات وأنّ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل هو رائد الفكر العربي وهو قائد التغيير والتحول الكبير الذي تشهده المنطقة.
وأشار إلى أنّ ذلك يأتي تماشياً مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة التي تدعو لتعليم الشعر ونشر ثقافته بين الناشئة ، وأنّ تعليم مكة لا يألو جهداً في استثمار مثل هذه الفرص التي تدعو للتجديد والتطوير والأخذ بيد الطلبة والطالبات نحو التميز وإبراز المواهب الأدبية لديهم معبرا عن شكره للجان العاملة وما بذلوه من جهود في هذه المسابقة.
يُذكر أنّ المسابقة تُشرف عليها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالنشاط الطلابي ” المجال الثقافي ” بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف .

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