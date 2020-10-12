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الأخضر الأولمبي يواجه ودياً غداً ساحل العاج

الأخضر الأولمبي يواجه ودياً غداً ساحل العاج
http://almnatiq.net/?p=911673
المناطق - واس

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا نظيره ساحل العاج عند السادسة من مساء الغد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وتأتي المباراة ضمن معسكر الأخضر المقام حالياً في الدمام الذي يُعد أولى مراحل برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
وعلى الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على مناورة عُمل خلالها على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا.

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