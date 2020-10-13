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بحضور رئيس الوزراء .. الكتل السياسية العراقية تعقد اجتماعا لتجاوز التحديات الاقتصادية والمالية

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بحضور رئيس الوزراء .. الكتل السياسية العراقية تعقد اجتماعا لتجاوز التحديات الاقتصادية والمالية

بحضور رئيس الوزراء .. الكتل السياسية العراقية تعقد اجتماعا لتجاوز التحديات الاقتصادية والمالية
http://almnatiq.net/?p=911689
المناطق - الرياض

ناقش اجتماع عقدته الكتل السياسية العراقية بحضور حكومي بارز اليوم الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزيرا المالية والتخطيط، التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي المتمثل بتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة.
وأكد رئيس الوزراء “وفقاً لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة” إصرار حكومته على تجاوز ما وصف بالمحنة التي تمر بها البلاد رغم الضغوطات والعراقيل التي تواجهها الحكومة”، مبينا أن الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، واصفاً الورقة البيضاء الاقتصادية بأنها بداية الطريق باتجاه الإصلاح الاقتصادي في العراق.

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