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بالفيديو.. قطار صيني يطردُ قطة “بدون تذكرة”

بالفيديو.. قطار صيني يطردُ قطة “بدون تذكرة”
http://almnatiq.net/?p=911705
المناطق - الرياض

أثار مقطع فيديو إعجاب الملايين في الصين، مؤخرا، بعدما أظهر موظفا في القطار وهو يقوم بإنزال قطة من العربة، لأنها ركبت بمفردها، لاسيما أن الحيوان الأليف بدا في هيئة وصفت بـ”المضحكة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مقطع الفيديو جرى تصويره في منطقة منغوليا، شمال غربي البلاد، بعدما تبين أن قطة ركبت لوحدها في القطار.

وفطن موظف القطار إلى القطة قبل أن تنطلق الرحلة، فأمسك بقائمتيها الأماميتين، إلى أن قام بإخراجها، وقال معلقون “ظرفاء” إن الحيوان جرى طردهُ لأنه لم يشتر تذكرة سفر على غرار باقي الركاب.

وتفاعل المعلقون في الصين على نطاق واسع مع الفيديو، وتضاربت التقديرات بشأن وضع القطة، وكيف استطاعت أن تصل إلى القطار.

ورجح البعض أن تكون القطة قد ضاعت من الشخص الذي يتولى تربيتها، لأنها تبدو في حالة من العناية، بخلاف القطط التي تعيش في الشوارع.

في غضون ذلك، تعاطف البعض مع القطة، لاسيما أن مصيرها لم يتضح بعد مغادرة القطار، فيما رجح آخرون أن تكون قد ضاعت من صاحبها.

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