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وزير الخارجية المغربي: إيران هددت أمن واستقرار بلادنا

وزير الخارجية المغربي: إيران هددت أمن واستقرار بلادنا
http://almnatiq.net/?p=911707
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن علاقات بلاده مع إيران ستبقى على حالها، في ضوء استمرار تهديدات طهران لاستقرار البلاد.

وأوضح بوريطة وفقا ل”سكاي نيوز عربية” ضمن برنامج “مع جيزال”، أن سياسة المغرب الخارجية التي أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس في عام 2018، تقوم على “الوضوح” و”الطموح”، والشفافية مع أي دولة.

وأضاف المسؤول المغربي أن العلاقات المقطوعة مع إيران ستظل على حالها لحين إثبات طهران عكس ما هو واضح من دعم لانفصاليين، ومساس بأمن الدولة.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، بيّن بوريطة أن تعليمات العاهل المغربي كانت واضحة وتتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول، مع التأكيد على أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية.

وتابع قائلا: “تفاعل المغرب مع رغبة الليبيين بالحوار وهم بأنفسهم من اختار الاجتماع في بوزنيقة”، مشددا على أن “المغرب مع الحل السلمي للملف الليبي، مع التأكيد على وحدة البلاد ووقف أي تدخل أجنبي”.

ولفت بوريطة إلى الإنجازات التي تحققت في جلسات الحواري الليبي- الليبي في بوزنيقة، قائلا: “أسفرت الجولتان لتوافقات بشأن المادة 15 وخصوصا إجراءات تسمية كل منصب من المناصب السيادية السبع التي لها دور أساسي في حياة الليبيين مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحكمة العليا والهيئة العليا للانتخابات”.

وتناول بوريطة في حديثه ملف الهجرة، موضحا وجود تضخيم إعلامي واستغلال سياسي من جانب دول أوروبية لهذه القضية.

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