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بمشاركة 373 باحثاً.. جامعة الجوف تقيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الحاسب والمعلومات

بمشاركة 373 باحثاً.. جامعة الجوف تقيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الحاسب والمعلومات
http://almnatiq.net/?p=911719
المناطق - الجوف

تقيم كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الحاسب والمعلومات خلال الفترة من 13 – 15 أكتوبر 2020م.
وقال عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور مدالله الرويلي، إن المؤتمر يهدف إلى إثراء البحث العلمي ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والبحثية في مجال علوم الحاسب والمعلومات، متضمناً 19 جلسة علمية متخصصة موزعة على ثلاثة أيام كما يستضيف المؤتمر أربعة متحدثين من الخبراء والمختصين في مجال الحاسب والمعلومات، موضحاً أن محاور المؤتمر تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة، علم البيانات وتحليلها، هندسة البرمجيات، الأنظمة الموزعة والمتوازية، المعلوماتية الحيوية،
الاتصالات والالكترونيات، والاتجاهات التقنية الحديثة.
وأضاف الدكتور الرويلي، أن البحوث العلمية المقدمة للمؤتمر بلغت 335 بحثاً وبلغ عدد الباحثين 1002 باحثاً متخصصاً في علوم الحاسب والمعلومات من 29 دولة مختلفة على مستوى العالم وقبل من هذه الأبحاث 110 بمشاركة 373 باحثاً وتمت عملية التحكيم وفق
ضوابط منظمة IEEE، وشارك في تحكيم الأبحاث المقدمة ١١٤ محكماً.

ويعد المؤتمر مناسبة علمية عالمية تتيح اللقاء والتباحث للمختصين بهدف تبادل المعرفة وإثراء مجال علوم الحاسب والمعلومات من خلال تقديم أحدث التقنيات التي ستساعد جميع العاملين في هذا المجال؛ لتعزيز معرفتهم في جميع جوانب علوم الحاسب والمعلومات.
ودعت كلية علوم الحاسب والمعلومات جميع المختصين والمهتمين في مجال علوم الحاسب والمعلومات لحضور فعاليات المؤتمر وذلك عبر منصة مايكروسوفت تيمز عبر الرابط
التالي:
https://www.ju.edu.sa/en/iccis/home/

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