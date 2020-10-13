أمير الجوف يكرم الخيًال السرحاني لحصوله على المراكز الأولى بعدة سباقات

المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف الخيال أصيل بن زياد السرحان ، الحاصل على المركز الأول في عدد من الأشواط بسباقات الفروسية بميدان الملك خالد في الحوية بمحافظات الطائف .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، الأمين عام مجلس الإدارة مدير ميدان الفروسية بالمنطقة محمد بن مختار العلي، يرافقه الخيال السرحاني .

وسلم سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الخيال السرحاني درعاً مقدما من ميدان الفروسية بالمنطقة تتويجاً لإنجازاته في السباقات، متمنياً له مزيداً من النجاحات في مشاركاته القادمة – بإذن الله -.