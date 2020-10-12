مجمع إرادة يدشن فعاليات اليوم للصحة النفسية ٢٠٢٠ بالرياض

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دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية والتي تقام برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وأكد مدير عام صحة الرياض أن المملكة العربية السعودية من الدول التي أولت الصحة النفسية اهتماما خاصا وأنشأت في سبيل ذلك المستشفيات والعيادات المتخصصة والمنتشرة، كما أن هناك العديد من البرامج الوقائية وكذلك التأهيلية اليت أكدت الأبحاث والدراسات أهميته في تعزيز العملية العلاجية، وشدد على أن الصحة النفسية ركن أساسي في صحة المجتمع والأفراد وتتمثل وتتكامل مع التنمية وترتقي بالصحة، مشيرا إلى أن تنظيم المجمع لفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية يعكس الاهتمام والمستوى العالي لهذا التخصص، مقدما شكره وتقديره لكافة العاملين في المجمع على جهودهم التي يبذلونها.

من جهته قال المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني “إن الصحة النفسية بات ينظر لها على أنها جزء مهم ولا يمكن أن يتجزأ عن الصحة العامة، وينظر لها على أنها خدمة مهمة يجب أن يحصل عليها المريض خلال تقديم الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أكدت عليه وزارة الصحة”.

وكشف أن المجمع خاض تجربة مهمة خلال جائحة كورونا، تمثلت في تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، وللممارسين الصحيين، وتقديم التوعية والتثقيف النفسي، والتدريب على التعامل النفسي مع المصابين بالمرض والمحيطين بهم، كما خاض المجمع تجربة متميزة وناجحة في التصدي للجائحة بين مرضاه من خلال اتباع إجراءات احترازية نتج عنها تعافي المصابين وعدم انتقال العدوى بشكل كبير بين المرضى الذين تختلف طبيعتهم تماما عن المرضى الاخرين ، ويحتاجون معاملة خاصة تتناسب مع طبيعة مرضهم، ولكن بفضل الله ثم السرعة في الرصد وتطبيق الإجراءات المتبعة في مكافحة العدوى، تمكن المجمع من القضاء على الجائحة داخل المجمع، والحد من نتائجها.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان أن الفعاليات التي ينظمها المجمع تشمل ندوة علمية (افتراضية) متخصصة بعنوان “الاستثمار في الصحة النفسية” شارك فيها كل من الدكتورة عيشة قفاص والدكتور خالد سعد، والدكتور علي القحطاني والدكتور محمد الأحمري والصيدلانية أول نورا السلمي.

إضافة لإقامة أركان استشارية وتوجيهية في عدد من المراكز التجارية بهدف تقديم الإرشاد والتوجيه للزوار في مجال الصحة النفسية والمشكلات الاجتماعية وأمراض الإدمان.

كما تشمل الفعاليات عمل لقاء تثقيفي وإرشادي مع أسر المرضى بمشاركة نخبة من المختصين بهدف تقديم الدعم النفسي وبما يسهم في تعزيز الرعاية الممتدة للمرضى.