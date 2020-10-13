شاهد.. صورة نادرة للملك فيصل داخل أرامكو.. والكشف عن مناسبتها !

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز، وهو يتفقد أحد الفصول التدريبية في شركة أرامكو بالظهران.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1986هـ (1966م)، الملك فيصل وبرفقته أمير المنطقة الشرقية الأمير عبدالمحسن بن جلوي ووزير البترول حينذاك أحمد زكي يماني، وهم يتفقدون الفصل التدريبي بالشركة.