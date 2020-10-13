الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من تجارب لقاح «سبوتنيك – V»

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وافقت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي «سبوتنيك – V» ضد فايروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، (الإثنين): «يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك – V في الدولة، الذي تم تطويره في مركز «غامالي» الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية».

وتابع البيان: «كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح سبوتنيك – V».