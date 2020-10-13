أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء

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Soncia King holds onto her husband Patrick King in Lake Charles, La., Saturday, Oct. 10, 2020, as they walk through the flooded street to their home, after Hurricane Delta moved through on Friday. (AP Photo/Gerald Herbert)
http://almnatiq.net/?p=911739
المناطق_وكالات

لقي شخصان حتفهما في ولاية لوزيانا الأمريكية، وتعرض أكثر من 200 ألف من سكان ثلاث ولايات لانقطاع الكهرباء جراء الإعصار”دلتا” الذي يضرب مناطق في وسط الأطلسي وشمال شرق الولايات المتحدة منذ أيام.

وأصبح الإعصار المدمر “دلتا” من الدرجة الثانية يوم امس الاثنين بسرعة نحو 150 كيلومترا في الساعة عند سواحل لويزيانا وتسبب في هبوط رياح عاصفة وهطول أمطار غزيرة.
وقال حاكم ولاية لويزيانا جون إدواردز ان الإعصار تسبب في فيضانات وتضرر خطوط الكهرباء.

وحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية، أصبح أكثر من 200 ألف من سكان لويزيانا وتكساس ومسيسيبي بلا كهرباء ، وأشارت إلى تعرض نحو 165 ألف من سكان ولاية لويزيانا لانقطاق الكهربة، بينما تعرض نحو 30 من سكان ولاية تكساس ونحو 14 من سكان ولاية ميسيسبي لانقطاع الكهرباء.

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