احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير
أبرز المواد
 روبرت كوخ: إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تبلغ 329453
أبرز المواد
 أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء
أبرز المواد
 إبطال أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا
أبرز المواد
 اليمن يطالب بموقف دولي موحد تجاه جرائم الميليشيات بحق المنظمات والفرق الصحية
أبرز المواد
 المملكة تستعرض التحديات الأمنية والصحية التي تواجه مسيرة التنمية العالمية أمام الأمم المتحدة
أبرز المواد
 وزراء مالية «G20» يبحثون التعافي من كوفيد-19.. الأربعاء
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف عبر «تمهير».. الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
 الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من تجارب لقاح «سبوتنيك – V»
أبرز المواد
 شاهد.. صورة نادرة للملك فيصل داخل أرامكو.. والكشف عن مناسبتها !
أبرز المواد
 وزير الخارجية المغربي: إيران هددت أمن واستقرار بلادنا
أبرز المواد
 داود أوغلو: أردوغان وعائلته “أكبر مصيبة” حلّت على تركيا
أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير

أبرز المواد
روبرت كوخ: إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تبلغ 329453

روبرت كوخ: إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تبلغ 329453

أبرز المواد
أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء

أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء

أبرز المواد
إبطال أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا

إبطال أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا

أبرز المواد

إبطال أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا

إبطال أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا
http://almnatiq.net/?p=911740
المناطق_وكالات

أطلقت عملية إبطال دقيقة وغير مسبوقة لواحدة من أكبر القنابل التي خلّفتها الحرب العالمية الثانية وتم العثور عليها في الجزء السفلي من قناة ملاحية، (الإثنين)، شمال غرب بولندا، ما أدى إلى إجلاء مئات السكان.

وأسقطت هذه القنبلة طائرة بريطانية في أبريل 1945 أثناء غارة على طراد ألماني، وهي من طراز «تال بوي» تزن أكثر من 5 أطنان وقادرة على التسبب في زلزال صغير، وعثر عليها العام الماضي في سفينياويشتن على ضفة بحر البلطيق.

وأعلنت البحرية البولندية على «فيسبوك» أن العملية قد تستمر حتى الجمعة، وفقا لحالة الطقس.

وفي الصباح، طلب من 750 قاطنا بالمنطقة الأمنية مغادرة منازلهم.

وخلال العملية، ستتوقف حركة المرورين البري والبحري في هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 40 ألفا على الحدود الألمانية، وفقا لمجلس المدينة.

روابط ذات صلة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير
روبرت كوخ: إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تبلغ 329453

روبرت كوخ: إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تبلغ 329453
أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء

أمريكا: قتلى في إعصار “دلتا” وعشرات الآلاف بلا كهرباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*