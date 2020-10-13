اليمن يطالب بموقف دولي موحد تجاه جرائم الميليشيات بحق المنظمات والفرق الصحية

طالب وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم بموقف دولي موحد تجاه الجرائم والمضايقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المنظمات والفرق الصحية في المحافظات غير المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن وزير الصحة اليمني تطرق خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذي عقد اليوم عبر الإتصال المرئي برئاسة وزيرة الصحة المصرية الدكتور هالة زايد، إلى إنتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق قطاع الصحة وما تسببت به من ظهور حالات شلل الأطفال في محافظات صعدة وحجة اليمنيتين وغيرها، بسبب منعها لفرق التطعيم والتحصين من أداء مهامها إلى جانب عرقلتها للمساعدات الإقليمية والدولية لمكافحة كورونا.

وأكد الوزير باعوم أن الحكومة اليمنية تسخّر كافة الجهود المتاحة في دعم القطاع الصحي وتسعى بالتنسيق مع المانحين والشركاء الاقليمين والدوليين الى تقديم مزيد من الدعم لليمن في هذه المرحلة.

مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تكاتف كافة الجهود الدولية في دعم الحكومة اليمنية ومساندتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.