الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعةوارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.