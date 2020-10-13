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وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بجامعة العلوم الصحية

http://almnatiq.net/?p=911758
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في كل من الرياض والاحساء وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مسؤول شؤون الطلاب أول : Student Affairs Officer I – رجال – جدة ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : بكالوريوس إدارة أعمال, إدارة عامة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في جامعة أو جهة كبرى.

مساعد إداري ثاني : Administrative Assistant II – نساء – الاحساء: ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : دبلوم أو بكالوريوس إدارة, سكرتارية, إدارة مكاتب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

مساعد إداري ثالث : Administrative Assistant III – رجال – الاحساء: ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : دبلوم أو بكالوريوس إدارة, سكرتارية, إدارة مكاتب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

مساعد إداري ثالث: Administrative Assistant III – للنساء – الاحساء: ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : دبلوم أو بكالوريوس إدارة, سكرتارية, إدارة مكاتب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

مساعد إداري رابع: Administrative Assistant IV – للرجال – الرياض: ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : الثانوية العامة أو الدبلوم وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

مساعد إداري ثالث : Administrative Assistant III – للرجال أو النساء – الرياض:ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : دبلوم أو بكالوريوس إدارة سكرتارية, إدارة مكاتب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إدارة المكاتب أو السكرتارية.

مسؤول إدخال بيانات : Data Entry Clerk – للنساء – الأحساء: ومن المتطلبات للتقديم لهذه الوظيفة : دبلوم أو بكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال وسرعة الطباعة على الحاسب.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

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