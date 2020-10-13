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وزير خارجية الصين: نتفهم خطورة وضع “خزان صافر” وسنقوم بدور إيجابي في مجلس الأمن

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وزير خارجية الصين: نتفهم خطورة وضع “خزان صافر” وسنقوم بدور إيجابي في مجلس الأمن

وزير خارجية الصين: نتفهم خطورة وضع “خزان صافر” وسنقوم بدور إيجابي في مجلس الأمن
http://almnatiq.net/?p=911761
المناطق_وكالات

تلقى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي رسالة مكتوبة من السيد وانج يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية أبدى فيها تفهم جمهورية الصين الشعبية للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر في الجمهورية اليمنية وأن الصين ستقوم بدورٍ إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع الخزان.

وجاءت رسالة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية رداً على البرقية العاجلة التي أرسلها لمعاليه رئيس البرلمان العربي والتي تضمنت نداء رئيس البرلمان العربي للمجتمع الدولي بتاريخ 25 سبتمبر 2020 م بشأن الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم “صافر” قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، محذراً من خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر، وطلب رئيس البرلمان العربي من جمهورية الصين الشعبية التحرك في مجلس الأمن الدولي باعتبارها عضواً دائماً في المجلس لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

ويؤكد رئيس البرلمان العربي إن البرلمان العربي سيتابع مع المجتمع الدولي تطورات الموقف من إجراء عمليات التقييم والصيانة للخزان لتفادي وقوع الكارثة، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة والتبعات المترتبة على منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان.

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