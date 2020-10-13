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مدير التعليم يرعى اللقاء التعريفي بمسابقة مدرستي (الرقمية)

مدير التعليم يرعى اللقاء التعريفي بمسابقة مدرستي (الرقمية)

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مدير التعليم يرعى اللقاء التعريفي بمسابقة مدرستي (الرقمية)

مدير التعليم يرعى اللقاء التعريفي بمسابقة مدرستي (الرقمية)
http://almnatiq.net/?p=911771
المناطق_القريات

برعاية سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عقد مركز التميز بالقريات مساء أمس الإثنين اللقاء التعريفي بمسابقة مدرستي (الرقمية) عن بعد بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ مشعل بن محمد الحواس والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي

في بداية اللقاء رحب مدير التعليم بكلمته بالجميع وأكد على أهمية المسابقة وارتباطها في تفعيل المنصة. كما نوه سعادته إلى أهمية دورنا جميعاً وخاصة قادة المدارس في نشر الثقافة، مقدراً دور الوزارة بتحفيز المجتمع عموماً لفهم أهمية التعليم عن بعد كخيار استراتيجي، وكذلك إظهار المواهب من خلال تقدير المنتجات والمشاركات في المسابقة.

بعد ذلك قام مدير مركز التميز الأستاذ عبد الله بن غثيان العنزي والذي أدار الحوار بتقديم موجز عن الدليل الإجرائي للمسابقة الرقمية، وكذلك حول أهمية المشاركة في المسابقة، ونشر ثقافة العمل في المنصة الإلكترونية كخيار استراتيجي.

فيما قام مشرف التميز الأستاذ حسين بن نايف العنزي بوصف المسابقة وعرض أهدافها والمشاركون بها، بالإضافة إلى عرض مجالات المسابقة والمنتجات المقدمة ووصفها.

كما عرض مشرف التميز الأستاذ سامي الدهام معايير المسابقة وشروطها وضوابطها، ثم عرض كيفية تكريم الأعمال الفائزة والمتميزين.

اختتم اللقاء مدير مركز التميز بالتأكيد على أهمية دورنا جميعاً في تفعيل المسابقة من إدارة تعليم وقادة ومعلمين وأولياء أمور وكذلك جميع المهتمين بالإعلام والتعليم.

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