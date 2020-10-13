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“هدف” يطلق 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”

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“هدف” يطلق 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”

“هدف” يطلق 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”
http://almnatiq.net/?p=911774
المناطق_الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”، وتتضمن التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.
وجاءت التحسينات، بعد عقد فروع الصندوق خلال الفترة الماضية، لعدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك الاستماع لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق، لتعظيم استفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويدعم برنامج “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30٪ وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال‪‪.
كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل‪‪.
وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa
وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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