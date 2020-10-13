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4 مدن تحتضن أولى مراكز خدمات المستفيدين لهيئة المهندسين

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4 مدن تحتضن أولى مراكز خدمات المستفيدين لهيئة المهندسين

4 مدن تحتضن أولى مراكز خدمات المستفيدين لهيئة المهندسين
http://almnatiq.net/?p=911775
المناطق_واس

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تأسيس وإطلاق مراكز خدمات للمستفيدين من أعمالها تدريجياً في مختلف مناطق المملكة، على أن تفتتح ابتداءً في مدن تبوك وعسير وحفر الباطن والأحساء، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين سالم الشمري أن المراكز المستحدثة ستسهم بخدمة مهندسي المنطقة وتمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والخاصة، وتوفير مآمير ضبط لضمان تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية وكود البناء السعودي في مناطقها، كما ستعمل بخدمة اللجان التنسيقية بها.
وأبان أن الهيئة تستهدف تقديم جميع خدماتها من خلال تلك المراكز وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والمعلومات اللازمة، مضيفا أن المراكز ستختص في تقديم التواصل المباشر الذي يغني مراجعيها بالخدمات الهندسية والمعلوماتية التي يحتاجون إليها دون الحاجة للرجوع للمركز الرئيس للهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف رفع رضا المستفيدين في مختلف مناطق المملكة من خلال فتح تلك المراكز التي توفر لهم المعلومات عن الخدمات وتلبي احتياجاتهم وتختصر الوقت في التوصل إلى حلول تعالج مشكلاتهم وتنعكس على رضاهم.
وبيّن أن المراكز سيتم فتحها تدريجيا لتقديم الخدمات التي تتضمن خدمات الأعضاء والاعتماد المهني وخدمات الإرشاد المهني وغيرها، لافتا إلى أن الهيئة تركز على عامل الجودة في تقديم الخدمات، مما سينعكس على مسار التنمية والمجتمع، وكذلك جودة الممارسات المهنية في القطاع الهندسي، وصولاً إلى الارتقاء بالمهنة وتعزيز مصالح جميع الأعضاء وذوي العلاقة بالقطاع الهندسي.
وأوضح ان الهيئة تعمل من خلال مختلف منصاتها الرقمية وبكفاءة للتواصل مع المستفيدين فيما ستؤدي تلك المراكز أدواراً محورية تعزز من أداء الهيئة في تقديم الخدمات وتسريع إجراءات الأعمال وإتاحة الوصول للخدمات والحد من تدفق العمليات إلى المركز الرئيس وتقديم المعلومات للمستفيدين وتقييد مقترحات وملاحظات وشكاوى المستفيدين.

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