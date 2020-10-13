تعليم الخرج يدعو منسوبي التعليم والمجتمع المحلي للمشاركة في مسابقة ” مدرستي ” الرقمية

دعا مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، كافة مدارس تعليم الخرج والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في في محافظتي الخرج والدلم للمشاركة في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي أطلقتها وزارة التعليم مؤخراً لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.

وقال العتيبي أن المسابقة تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال ثلاثة مجالات رئيسية بدأً من مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وأضاف مدير تعليم الخرج ، أن آلية المشاركة في المسابقة تكون من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاث المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب مكتب التعليم على منصة ” تويتر” ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم ممثلة بمركز التميز المؤسسي ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للمنتجات المرشحة على حساب إدارة تعليم الخرج ..