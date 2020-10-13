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‏بلدي طبرجل يقر ضرورة طرح القطع الاستثمارية بمخطط الورود كمرحلة اولى

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‏بلدي طبرجل يقر ضرورة طرح القطع الاستثمارية بمخطط الورود كمرحلة اولى

‏بلدي طبرجل يقر ضرورة طرح القطع الاستثمارية بمخطط الورود كمرحلة اولى
http://almnatiq.net/?p=911782
المناطق_طبرجل

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته العادية الـ ٦٢ برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم الصبيحه الشراري بحضور الأعضاء .
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور ، وتم استعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال .
وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الأستاذ عبدالله خميس المخيمر أنه تم مناقشة العديد من المواضيع ، واتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات منها :-
• أقر المجلس بضروره تكملة تحسين ورصف امتداد شارع القاهرة حتى يصل لشارع حدرج.
• أوصى المجلس بضرورة عمل مخطط تنظيمي للحيز العمراني لقرية الميسري لمنع العشوائيات ، وضمان استمرارية الطرق بعروض مناسبة .
• مناقشة القطع الاستثمارية بمخطط الورود وأقر المجلس طرح القطع الاستثماريه كمرحلة اولى .
• مناقشة العديد من طلبات السفلتة الخاصة بالمواطنين ، وتم إكمال اللازم باحالتها للبلدية وتحويل الطلبات التي خارج النطاق العمراني إلى إدارة الطرق والنقل بحكم الاختصاص .
• مناقشه الشارع المقترح والرابط شمال الطريق الدولي الذي يمر في مقر المركز الحضاري الذي تحت الإنشاء حتى يصل بالصناعية الجديدة حيث أقر المجلس سفلتة الشارع كونه يعتبر شريان رئيسي ويربط الصناعية الجديدة بالمحافظة حتى يصل شارع الوادي .
• تم مناقشة التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية ، وتم إكمال اللازم بشأنها .

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