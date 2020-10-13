الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه تجاه قرار تركيا بشأن فاروشا القبرصية

المناطق - الرياض

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار تركيا فتح منطقة فاروشا القبرصية المغلقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بروكسل، أهمية وضعية منطقة فاروشا، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وسيستمر في الاسترشاد بهذه القرارات، لا سيما قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 550 (1984) و 789 (1992).

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أمر بالغ الأهمية ويدعو إلى التراجع الفوري عن الإجراءات الأخيرة.

وأكد بوريل تأييد الاتحاد الأوروبي الاستئناف السريع للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، مبينًا التزامه بالتوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 550 و 789 ، وبما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، ويتوقع نفس الشيء من تركيا.

وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده للاضطلاع بدور نشط في دعم المفاوضات، من خلال تعيين ممثل لبعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة.

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