تصفيات مونديال 2022: كوفيد-19 يقصي لاعبَين من البيرو عشية مواجهة البرازيل

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أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن استبعاد لاعبَين من المنتخب بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كوفيد-19، قبل مواجهة المنتخب البرازيلي في تصفيات مونديال 2022.

وقال الاتحاد في بيان له “بعد تلقي نتائج اختبارات بي سي آر، التي أجريت صباح الأمس للاعبين تأكدت إصابة، اللاعبان راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بشكل مشترك، وتم استبعادهما من مباراة بيرو والبرازيل”.

وأشار البيان إلى أن “الحالة الصحية للاعبَين لا تتضمن أعراضاً خطيرة”، مع استمرارهم بالعزل الصحي والامتثال لكامل البروتوكولات الصحية، في الساعات التي سبقت الإعلان عن نتائج الفحص”، مشدداً على التزامه بتطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأميركي الجنوبي للكرة (كونميبول).

وكان مقرراً أن يبدأ رويدياز أساسياً خلال ملاقاة البرازيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب البرازيلي بتكرار الفوز على المنتخب البيروفي بعد تفوقه عليه في الجولة الثانية عشر في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 بهدفين دون رد.

والتقى المنتخبان ثلاث مرات العام الماضي، بينها مرتين في نهائيات كوبا أميركا في البرازيل وفاز أصحاب الأرض مرتين: 5-0 في الدور الاول، و3-1 في المباراة النهائية، قبل أن تحقق البيرو فوزاً معنويا 1-0 في مباراة دولية ودية في لوس أنجلوس الأميركية.