جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار والأوقاف اليوم، طرح عدد من المزايدات والفرص الاستثمارية داخل مرافق ومنشآت الجامعة، شملت تأجير مواقع حضانات في كليات الجامعة، وتقديم خدمة تذاكر لمنسوبي الجامعة مع فتح مكتبين رجالي ونسائي للخدمة بالجامعة.

وحددت الجامعة يوم الثلاثاء 2 4 1442 هـ موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الراغبين في الاستثمار ،فيما ستفتح المظاريف في التالي الأربعاء