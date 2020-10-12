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جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

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وزير الصناعة : المنتجات السعودية تُنافس عالمياً.. وجودة المنتج الوطني أعلى من المستورد

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جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية
http://almnatiq.net/?p=911807
المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار والأوقاف اليوم، طرح عدد من المزايدات والفرص الاستثمارية داخل مرافق ومنشآت الجامعة، شملت تأجير مواقع حضانات في كليات الجامعة، وتقديم خدمة تذاكر لمنسوبي الجامعة مع فتح مكتبين رجالي ونسائي للخدمة بالجامعة.
وحددت الجامعة يوم الثلاثاء 2 4 1442 هـ موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الراغبين في الاستثمار ،فيما ستفتح المظاريف في التالي الأربعاء

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