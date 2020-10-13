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أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

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أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=911808
المناطق - الجوف

ءرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم، اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، بمشاركة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المناطق خالد بن فهد أبونيان والمختصين عن برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق وأعضاء اللجنة .
وقدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المناطق عرضاً عن التطبيقات والأنظمة المساندة الجاري تنفيذها ضمن مشاريع برنامج ريادة ومشاريع وزارة الداخلية التقنية.
ووجه سمو أمير المنطقة بالعمل على التواصل المستمر لتنفيذ هذه المشاريع من الجانبين لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي بالإمارة، مؤكداً سموه أهمية التحول الرقمي داخلياً ومع الجهات ذات العلاقة وفق رؤية المملكة 2030م .
شارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الجوف نائب رئيس اللجنة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء لجنة التعاملات الإلكترونية مديرو الإدارات المعنية بالإمارة.

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