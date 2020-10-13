المنتخب الكرواتي أمام فرنسا.. من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية

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يستضيف المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويسعي المنتخب الكرواتي للفوز والبقاء في المنافسة، حيث يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، وبفارق أربع نقاط عن “المنتخب الفرنسي”، وبالتالي فإن خسارته تعني فقدان الأمل في التأهل.

من جهته سمح الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بحضور عدد محدود من الجمهور في مباريات المنتخب ضمن دوري الأمم، سعيًا منه لرفع معنويات اللاعبين.

وفي المجموعة ذاتها تستضيف البرتغال منتخب السويد، بينما تستضيف إنجلترا في المجموعة الثانية منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي.

ويتأهل أبطال المجموعات الأربع من المستوى الأول، إلى نهائيات دوري الأمم، التي تقام بنظام خروج المغلوب بمباراتي نصف نهائي ثم مواجهة نهائية على اللقب.