نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

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استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.