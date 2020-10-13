احدث الأخبار

نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة
منطقة الجوف
 جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية
منطقة القصيم
 أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.01 %
أبرز المواد
 وزير الصناعة : المنتجات السعودية تُنافس عالمياً.. وجودة المنتج الوطني أعلى من المستورد
أبرز المواد
 وزارة الصحة تطلق جائزة الأداء 2020 لبث روح التنافس بين موظفي القطاع
أبرز المواد
 تصفيات مونديال 2022: كوفيد-19 يقصي لاعبَين من البيرو عشية مواجهة البرازيل
أبرز المواد
 الصين: سنقوم بدور إيجابي بمجلس الأمن للوصول لصيغة مناسبة بشأن خزان “صافر”
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه تجاه قرار تركيا بشأن فاروشا القبرصية
أبرز المواد
 ‏بلدي طبرجل يقر ضرورة طرح القطع الاستثمارية بمخطط الورود كمرحلة اولى
منطقة الجوف
 4 مدن تحتضن أولى مراكز خدمات المستفيدين لهيئة المهندسين
أبرز المواد
 “هدف” يطلق 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”
أبرز المواد
نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

أبرز المواد
أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

أمير الجوف يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

منطقة الجوف
جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

جامعة القصيم تطرح فرصاً استثمارية

منطقة القصيم
أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.01 %

أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.01 %

أبرز المواد

نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

نائب وزير الخارجية يستقبل السفير المغربي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=911810
المناطق - الرياض

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.01 %

أسعار النفط تنخفض بنسبة 1.01 %
وزير الصناعة : المنتجات السعودية تُنافس عالمياً.. وجودة المنتج الوطني أعلى من المستورد

وزير الصناعة : المنتجات السعودية تُنافس عالمياً.. وجودة المنتج الوطني أعلى من المستورد
وزارة الصحة تطلق جائزة الأداء 2020 لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

وزارة الصحة تطلق جائزة الأداء 2020 لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*