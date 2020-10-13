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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” رفقاء ” بـ 60 فعالية وبرنامج مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” رفقاء ” بـ 60 فعالية وبرنامج مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=911823
الجبيل الصناعية - المناطق

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة مؤخراً ” مبادرة رفقاء ” والتي تتضمن على وجود (60) فعالية وبرنامج وتستمر لمدة عام بإذن الله.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف بن ناصر الشمري أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية التمكين الاجتماعي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم ودعمهم بشكل فعال وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحوهم من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة لذوي الإعاقة والعاديين على حد سواء وبمختلف الأعمار.

وأضاف الشمري أنه يشاركنا في هذه المبادرة مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، وجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وجمعية إرادة لذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، وسيكون الأستاذ محمد سعد سفيراً للمبادرة وهو طالب جامعي كفيف ناشط اجتماعي في حقوق المكفوفين.

حيث تستهدف المبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة مقسمين على (12) فئة، والمختصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة، كما وستنفذ المبادرة في المراكز الثقافية بمدينة الجبيل الصناعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المنصات الافتراضية.

كما وتنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور هي رُمقة، ورِفق، ورِفقة، ويتفرع من هذه المحاور (12) مسار حسب فئات التربية الخاصة، حيث سيكون تفعيلها على مرحلتين بإذن الله تعالى، وسيدعم هذه المحاور العديد من البرامج والأمسيات والدورات التدريبية واللقاءات الثقافية والإضاءات التوعوية والمعارض التعريفية.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

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